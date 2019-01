Jagers schieten vijftien everzwijnen in Heverlee

Oud-Heverlee - Op initiatief van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) hebben vrijdag 50 jagers en 70 spoorzoekers een ‘stille drukjacht’ georganiseerd om het aantal everzwijnen in het Meerdaalwoud in Heverlee onder controle te houden. Daarbij werden 15 dieren geschoten. Het was al de derde keer dat het ANB samen met zowel Vlaamse als Waalse jagers en een aantal lokale landbouwers een dergelijke jacht organiseerde.

“Met betrekking tot het Meerdaalwoud is er consensus onder alle betrokken partijen dat er wel degelijk een populatie everzwijnen mag vertoeven. Er wordt ook zelfs een beperkte schade aanvaard”, zegt Bart Meuleman, regiobeheerder Meerdaal van het Agentschap Natuur en Bos. “Momenteel bevinden er zich naar schatting zo’n honderd dieren in dit bosgebied. Om de schade aan landbouw, milieu en verkeer onder controle te houden, willen we het aantal dieren op basis van de opgemeten schade dit jaar verminderen met veertig. Die schade valt momenteel al bij al nog mee en is zeker niet dramatisch.”

Meuleman is tevreden met de jacht van vrijdag. “We hadden vandaag liever twintig dieren gedood, maar vijftien is een mooi aantal. Omdat je zo’n stille drukjacht enkel in de winter kan organiseren zal de volgende editie wellicht pas half november op touw gezet worden”, zegt hij.

Hoewel voor deze jacht de westelijke helft van het Meerdaalwoud afgezet was met waarschuwingsborden, werd het verbod in de loop van de dag toch genegeerd door enkele fietsers. Er deden zich evenwel geen incidenten voor.