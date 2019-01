Kardinaal De Kesel eist vrijlating van Belgisch-Nicaraguaanse studente

Kardinaal Jozef De Kesel, voorzitter de Belgische bisschoppenconferentie, vraagt namens de Belgische katholieke kerk de vrijlating van de Belgisch-Nicaraguaanse studente geneeskunde Amaya Eva Coppens. Dat meldde Cathobel, de Franstalige tegenhanger van Kerknet Vlaanderen. De 24-jarige wordt beschuldigd van terrorisme in Nicaragua en zit sinds 10 september 2018 in de gevangenis vlak bij de hoofdstad Managua.

Foto: BELGA

De vijfdejaarsstudente geneeskunde werd begin september bij zich thuis opgepakt, nadat zij tijdens een van de vele betogingen tegen het regime medestudenten had verzorgd die na het hardhandig optreden van de ordetroepen gewond waren geraakt. Zij wordt ervan beschuldigd dat zij een van de leiders is van de studentenbeweging (Movimiento Estudiantil 19 de Abril) en heeft aangespoord tot brandstichting. Volgens mensenrechtenorganisaties en een internationale studentenbeweging zijn die beschuldigingen vals.

Maatschappelijke organisaties, studenten en katholieke geestelijken protesteren al sinds 18 april 2018 tegen het regeringsbeleid van Nicaraguaans president Daniel Ortega. Bij de protesten vielen meer dan 300 doden en duizenden gewonden. Duizenden tegenstanders zijn gearresteerd.

Amaya Eva Coppens is de dochter van een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder. Zij groeide op in Nicaragua. In de regeringsgezinde media wordt zij afgeschilderd als een vijand van het land. De familie Coppens vreest dat Amaya, net als zovele tegenstanders van het regime, erg slecht behandeld en zelfs mishandeld wordt in de gevangenis. De familie acht de kans op een eerlijk proces quasi onbestaande, al hoopt haar advocaat - die nog steeds op essentiële processtukken wacht - op gerechtigheid voor de onschuldig opgesloten studente, waarvan het proces is uitgesteld tot 28 februari.