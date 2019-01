Bekende Duitsers vragen Britten in open brief om van gedacht te veranderen over brexit

“We zouden de legendarische Britse zwarte humor missen, en een ale in de pub na de werkuren. We zouden thee met melk missen, en rijden aan de linkerkant van de weg.” In een open brief in de krant The Times vraagt een dertigtal bekende Duitsers vrijdag aan de Britten om hun mening te herzien en de Europese Unie niet te verlaten. Onder hen: Annagret Kramp-Karrenbauer, de gedoodverfde opvolger van bondskanselier Angela Merkel.

De verwerping van het echtscheidingsakkoord in het Britse parlement eerder deze week doet bij sommigen de hoop heropleven dat de Britten op hun stappen zouden terugkeren en hun vertrek uit de Europese Unie schrappen. Premier Theresa May sluit die optie nog steeds uit, maar dat weerhield 31 vooraanstaande Duitsers er niet van om een emotionele oproep te lanceren in The Times.

Ze “respecteren de keuze” van de Britse kiezers, die twee en een half jaar geleden in een referendum kozen om de Europese Unie te verlaten. Maar die keuze is niet onomkeerbaar, schrijven ze. “Onze deur zal altijd openstaan.” En nog: “dit moeten de Britten weten: we willen uit de grond van ons hart dat ze blijven.”

Duitsland niet opgegeven

Naast hun liefde voor de unieke Britse eilandcultuur prijzen de Duitsers ook de rol die het Verenigd Koninkrijk speelde in het naoorlogse Europa. “Groot-Brittannië heeft ons niet opgegeven. Het heeft Duitsland terug verwelkomd als een soeverein land en Europese macht. Als Duitsers zijn we dit niet vergeten en we zijn dankbaar.”

Onder meer de vroegere Arsenal-doelman Jens Lehman, Airbus-ceo Thomas Enders, Daimler-baas Dieter Zetsche en zanger Campino van de rockband Die Toten Hosen leenden hun handtekening. Van politieke zijde ondertekenden onder meer de voorzitters van de coalitiepartijen: Kramp-Karrenbauer (CDU) en Andrea Nahles (SPD).

Alvast één Brit wist de brief op prijs te stellen. “Dit is erg behulpzaam”, reageert oud-premier Tony Blair in de Duitse krant Die Welt. “De publieke opinie in Groot-Brittannië is aan het veranderen. Daarom is het belangrijk dat Europa duidelijk maakt dat ze de Britten welkom zouden heten indien ze van gedacht zouden veranderen.”