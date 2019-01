De getuigenis die de hele rechtszaal stil kreeg: “Ik leef als een mama van wie de vleugels zijn afgeknipt”

“Alexandre was een charmante jongen. Hij leefde echt met zijn hart.” Dat vertelde Annie Adam (68) vrijdagochtend in de Brusselse assisenzaal, waar het proces over de aanslag in het Joods Museum wordt gevoerd. Haar zoon Alexandre Strens (26) stond aan het onthaal van het museum toen Mehdi Nemmouche er zonder enige emotie genadeloos begon te schieten.