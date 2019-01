Geert Bourgeois (N-VA) over zijn imago, zijn grootste ontgoocheling en Jean-Marie Dedecker: “Hij heeft een ego en stijl die niet de mijne zijn”

Geert Bourgeois gaat naar Europa. “Ver is dat niet. Tien minuutjes te voet. Ik ken de weg al.” Hij alludeert op De Woordvoerder van De Ideale Wereld die hem eerder deze week te kijk zette, mét zijn medeweten en medewerking. “Ik heb daar bijzonder smakelijk om gelachen, ook al heeft mijn eigen woordvoerster me er enigszins ingeluisd.” Bij deze: Geert Bourgeois heeft humor, al zal hij nooit een lachebekje worden. Maar die grijze sok – met de uitstraling van een onderpastoor volgens iemand uit Middelkerke – dat is hij ook niet. Zegt hij. “Er is niemand, ook niet binnen de partij, die zegt: Geert, hou er mee op, het gaat niet meer.”