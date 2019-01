Club Brugge wil het goedmaken en bezoekt samen met Pro League Joods Museum in Brussel

Brussel -

Een delegatie van Club Brugge en de Pro League bezochten vrijdag het Joods Museum in Brussel. Na een onderhoud met de directie van het museum volgde een rondleiding in het museum dat de geschiedenis van de Joodse gemeenschap verbeeldt, binnen en buiten ons land. Club Brugge kwam in december negatief in het nieuws, toen bleek dat uit een video (die dateerde van tijdens de topper tegen Anderlecht eind augustus) een kleine schare fans antisemitische gezangen had laten horen.