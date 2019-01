De schoonheid van een strenge winter: drone filmt prachtig sneeuwtapijt in Duitsland

De Duitse gemeente Balderschwang kreeg dit jaar al flink wat sneeuwellende te verwerken. Zo werd er onder meer al een hotel getroffen door een lawine en was het gebied een tijdlang afgesloten van de rest van de wereld. Voor amateurfotograaf Simon Zeiher was de sneeuwstorm echter meer dan welkom. Het gaf hem de kans om met zijn drone het sneeuwtapijt in de gemeente vast te leggen, met prachtige natuurbeelden tot gevolg.