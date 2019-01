Opnieuw fietsdiefstallenplaag aan station: “Dagelijks vijf doorgeknipte sloten, dat hebben we nog nooit meegemaakt”

Leuven - Er is opnieuw een fietsdiefstallenplaag in het station van Leuven. Dat zegt Jos Vandikkelen van Velo. Als oorzaak wijst de directeur naar het gebrek aan controle na de sluiting van het kantoor van de spoorwegpolitie aan de kop van Kessel-Lo.

Er is een plaag van fietsdiefstallen in het station van Leuven. Dat zegt directeur Jos Vandikkelen van Velo. Op de Facebookpagina van de vereniging worden bezoekers in duidelijke bewoordingen hierover geïnformeerd. “De tweede week van januari verzamelden onze medewerkers dagelijks gemiddeld vijf doorgeknipte of doorgeslepen fietssloten tijdens hun ronde in de stallingen”, aldus Vandikkelen. “Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Fietsdiefstallen zijn er altijd wel geweest maar de omvang en de frequentie van vorige week is ongezien.”

De feiten vinden doorgaans plaats in de tijdspanne van 19 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends wanneer de diensten van Velo gesloten zijn.

Camera’s

De aanwezige veiligheidscamera's, een tiental stuks, schrikken dieven blijkbaar niet af. “De aanwezigheid van camera's is geen garantie dat je een fietsendief kan identificeren. Bovendien is het onbegonnen werk om de opnames van de camera's te controleren wanneer je niet precies weet wanneer een fiets is gestolen. Alleen als de politie een specifiek onderzoek voert naar fietsdiefstallen worden de fietsstallingen de klok rond gesurveilleerd met de beschikbare camera's”, aldus Vandikkelen.

Als oorzaak van de toegenomen fietsdiefstallen ziet Jos de sluiting van het kantoor van de spoorwegpolitie aan de kop van Kessel-Lo. “Door de besparingen van de federale overheid is er nu zowel overdag als 's nachts geen controle meer in de fietsstallingen. Vroeger konden we de mensen van de spoorwegpolitie aanspreken wanneer er een verdachte situatie was. Nu moeten we de lokale politie bellen en dan kan het wel even duren voor een patrouille ter plaatse is. Maar ja, de politie heeft natuurlijk ook andere zaken te doen”, luidt het. Vandikkelen wil dat er opnieuw meer gecontroleerd wordt en daders van fietsdiefstallen efficiënter worden bestraft. “Na een ondervraging mogen ze opnieuw beschikken, waarna sommigen de dag erna opnieuw hun slag slaan in de fietsenstalling. Dat is onaanvaardbaar. Echt, dit is een onderschat probleem.”

Twee sloten

“De situatie in het station is moeilijk door de plaatsgesteldheid”, aldus perswoordvoerder Nicolas Del Piero van de Leuvense politie. “Ofwel kiest men voor meer flexibiliteit en blijven de stallingen 's nachts geopend, ofwel kiest men voor meer beveiliging en gaan de stallingen 's nachts op slot. Wie zijn fiets dan laat overnachten, moet hiervoor betalen.” Del Piero laat weten dat fietsdiefstallen een aandachtspunt zijn binnen de algemene aanpak van de criminaliteit maar niet als prioriteit zijn opgenomen in het zonaal veiligheidsplan.

Om de plaag te stoppen roept Velo intussen de gebruikers van de fietsstallingen op een sterk slot of zelfs twee sloten te gebruiken en de fiets te verankeren. “Je rijwiel laten graveren kan ook helpen om na een diefstal je fiets te recupereren, als hij wordt teruggevonden natuurlijk”, besluit Vandikkelen.