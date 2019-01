Theo Francken bijt van zich af: “Dit zijn indianenverhalen, er valt mij niets te verwijten”

Theo Francken (N-VA) is niet te spreken over de kritiek die hij over zich heen krijgt naar aanleiding van de fraudezaak met humanitaire visa. Dat blijkt uit een interview aan VTM Nieuws. De voormalige staatssecretaris van Asiel en Migratie blijf achter zijn vluchtelingenbeleid staan. “Men probeert mij hier dingen aan te smeren die pertinent onjuist zijn”, klinkt het.

Begin deze week kwam N-VA-gemeenteraadslid Melikal Kucam in opspraak omdat hij tienduizenden euro’s zou hebben gevraagd aan christenen uit Syrië om ze aan humanitaire visa te helpen. De man was tussenpersoon voor het kabinet van Theo Francken (N-VA). In het parlement werden donderdag al heel wat kritische vragen gesteld over de affaire. Francken, die achterin de Kamer zat maar niet reageerde op de kwestie, was er kop van jut. Tijdens een interview met VTM Nieuws benadrukt hij dat hem niets kan worden verweten.

“Indianenverhalen”

Volgens Maggie De Block (Open VLD), intussen bevoegd voor Asiel & Migratie, is Kucam gelinkt aan 200 dossiers van Vreemdelingenzaken, maar zijn er in totaal meer dan 600 dossiers waarbij sprake is van zulke individuele tussenpersonen. De minister legde uit dat er niet alleen in Mechelen maar ook op andere plaatsen, zoals in Aalst, gewerkt wordt met individuen voor de uitreiking van humanitaire visa.

Francken nam zijn opvolgster op de korrel en reageerde verbaasd: “Ik wist dat nog niet en ik weet ook niet van waar ze die informatie haalt. Iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen”, klinkt het. Dat ook in Aalst zou betaald zijn voor visa, is volgens hem “pertinent onjuist”.

De 44-jarige Kucam, intussen aangehouden door de onderzoeksrechter, zou ook bevriend geweest zijn met iemand uit het kabinet van Francken. “De grote kerk in Mechelen waar christelijke Syriërs komen, heeft Kucam zelf aangeduid als de persoon die de situatie van die mensen kan bekijken. Daarom hebben we dan ook met hem samengewerkt”, aldus Francken. “Iemand van mijn kabinet was daar inderdaad mee bevriend, maar er waren geen indicaties dat hij malafide zou zijn. Dat zijn indianenverhalen.”

“Geen bewijzen”

Francken hoorde in oktober voor het eerst geruchten rond Melikan Kucam, zei hij. “Maar dat leek me zo onwaarschijnlijk, dat was ook zo ‘via via via’. Toen heb ik gezegd daarmee naar de politie te gaan. Dat zeg ik altijd als ik geruchten hoor, ook al geloof ik ze niet echt.” In december hoorde hij opnieuw geruchten, “iets concreter dit keer”. Ook toen raadde hij de betrokkene aan naar de politie te stappen.

Francken betwist dat hij eigenlijk zelf verplicht was naar het gerecht te stappen. “Men is als ambtenaar enkel verplicht als er concrete bewijzen zijn. Als ik op basis van geruchten 4,5 jaar lang naar de politie had moeten stappen, dan stond ik daar elke week.”