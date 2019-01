Ex-manager R. Kelly in opspraak na “terroristische bedreigingen” tegen vader van slachtoffer

De gewezen manager van zanger R. Kelly heeft zich vrijdag aangegeven bij de politie. James Mason wordt ervan beschuldigd de vader van een van zijn vermeende slachtoffers met de dood bedreigd te hebben. Na het betalen van een borgsom is hij vrijgelaten, maar hij moet wel uit de buurt van de familie van de vrouw blijven.

De hele zaak draait rond Joycelyn Savage. Volgens haar ouders is zij een van de vele meisjes die door zanger R. Kelly gehersenspoeld zijn en woont ze al ruim twee jaar tegen haar wil bij hem in Chicago. De zanger zou elke poging van de ouders om met haar te communiceren in de kiem smoren. Opmerkelijk is dat het meisje zelf wel geregeld opdook in clips van de zanger en vorig jaar in mei nog een interview gaf waarin ze zei dat alles goed met haar ging.

Omdat de ouders van het meisje ervan overtuigd waren - en nog steeds zijn - dat ze gevangengehouden wordt door R. Kelly, probeerde vader Timothy op 23 mei 2018 nog eens om zijn dochter op te bellen. In plaats van haar aan de lijn te krijgen, kreeg hij even later telefoon van James Mason, de toenmalige manager van de zanger. “Ik ga jou en je familie iets aandoen”, sprak die naar verluidt. “Als ik je zie, ga ik je beetnemen. Ik ga je verdomme vermoorden.” Volgens de man was Angelo Clary, de vader van een ander vermeend slachtoffer van de zanger, bij hem toen het telefoongesprek plaatsvond en heeft hij alles gehoord.

Vrijdag is Mason, naar wie een opsporingsbericht verspreid was, zich aan bij de politie. Hij wordt beschuldigd van “terroristische bedreigingen en daden”, maar werd na het betalen van een fikse borgsom van 10.000 dollar vrijgelaten. Hij mag niet in de buurt van de familie Savage komen en het land niet verlaten zolang zijn zaak niet is voorgekomen in de rechtbank.

“Laat dit een boodschap zijn aan de medewerkers van R. Kelly dat wij ons niet laten pesten of afdreigen”, schrijft Gerald Griggs, advocaat van de familie, in een mededeling. “We gaan klacht blijven indienen wanneer we bedreigd worden. Ons doel is altijd geweest om Joycelyn Savage veilig naar huis te krijgen. We laten ons niet afschrikken.”

Vorige week bracht de politie een bezoek aan de woning van Robert Kelly na een anonieme tip dat hij er meerdere vrouwen gevangen hield. “De agenten werden vlot binnengelaten en spraken daar met de twee vrouwen, die zeiden vrijwillig daar te zijn. Er was niets verkeerds aan de hand.”