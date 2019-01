Kogelinslagen in glasraam nieuwbouwproject, eigenaar heeft geen flauw idee wie dader kan zijn

Deinze - In een van de bijna afgewerkte gebouwen van het bouwproject Parkview zijn kogelinslagen vastgesteld.

Bouwkantoor Arnou uit Deinze legt momenteel de hand aan de afwerking van het nieuwbouwproject Parkview dat gelegen is tussen de Ommegang-, Stations- en Kortrijkstraat. Daar zijn drie appartementsblokken neergepoot en de eerste appartementen worden binnenkort opgeleverd.

Net op dit ogenblik stelde de bouwpromotor vast dat er in een raam op de bovenste verdieping van een van de gebouwen twee kogelinslagen in het glas zijn.

“Naar alle waarschijnlijkheid zijn ze afkomstig van een luchtdrukwapen”, zegt beheerder Danny Arnou van het bouwkantoor.

“We hebben dit aan de politie gemeld en die zijn een onderzoek gestart. De feiten zijn pas na het recent bouwverlof opgemerkt. We weten niet wat is gebeurd. Gaat het om vandalenstreken? Hopelijk blijft het bij deze zeldzame gebeurtenis, want de nieuwe bewoners staan te trappelen om hun nieuwbouwappartement, rustig gelegen in het hart van de stad, te betreden.”

Alle info kan in discretie bij de politie of bij bouwkantoor Arnou via e-mail danny@arnou.be en www.arnou.be worden gemeld.