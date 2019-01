40.000 bezoekers meer voor Gravensteen in 2018 (waaronder meer Belgen)

Gent - Op een drukke dag bezoeken tweeduizend mensen het Gravensteen. De beroemde waterburcht is populair en lokte vorig jaar 40.000 bezoekers meer. Om wachtrijen en opstoppingen te vermijden, worden tijdsloten ingevoerd.

“Op de piekdagen tijdens de kerstvakantie waren er momenten dat het op het randje was. Het was bijna te druk om het Gravensteen nog op een kwalitatieve manier te kunnen bezoeken.”

Doreen Gaublomme, directeur van Historische Huizen, de dienst die de Gentse monumenten beheert, maakt het duidelijk: het Gravensteen is populair. Vorig jaar bezochten 385.000 mensen de waterburcht, twaalf procent meer dan een jaar eerder. Op de drukste dagen in de kerstvakantie werden meer dan tweeduizend bezoekers per dag geteld.

Wouter Deprez

Het monument is ook bij Belgen populair. Het aandeel Belgische bezoekers nam vorig jaar toe van 15,4 procent tot 21,4 procent. Dat jonge en oude bezoekers sinds kort een bezoek kunnen brengen met commentaar van Wouter Deprez, heeft daar wellicht mee te maken.

Om de drukte in de burcht te kanaliseren, wordt later dit jaar een systeem met tijdsloten ingevoerd. Bezoekers zullen via het internet kaartjes kunnen kopen, maar enkel in het gereserveerde tijdslot binnen kunnen. Daarmee kunnen de bezoekers beter worden gespreid. “Het is een luxeprobleem, maar we moeten de drukte goed managen”, zegt ­Doreen Gaublomme.

Op naar 500.000?

Het zal de komende jaren nog drukker worden. Het Gravensteen krijgt een nieuwe inkom, een mooier uitkijkpunt en een frisser binnenplein. De ambitie is 500.000 bezoekers tegen 2023.

“Maar dat is geen fetisj”, zegt Gaublomme. “We willen dat cijfer niet per se halen. Een haalbaarheids­studie heeft wel aangetoond dat 500.000 bezoekers realistisch is. Om opstoppingen en wachtrijen te vermijden, moeten de bezoekers wel worden gespreid over de dag en het jaar. Het is een feit dat groeiend toerisme meer bezoekers voor het Gravensteen meebrengt. Het is belangrijk om daarop voorbereid te zijn. We moeten ervoor zorgen dat de vele mensen van over de hele wereld die in het Gravensteen binnenstappen, dat kunnen doen op een eigentijdse manier.”