Lieven (57) leert zijn volk in hoepelrokken te dansen: “Het vergt wel wat concentratie”

Gent -

In de Vlaamse Opera vindt zaterdag, een nieuwe editie plaats van het uitverkochte Nieuwjaarsbal. De Gentse cho­reograaf Lieven Baert (57) dirigeert er tweehonderd dansliefhebbers, gekleed in hoepelrokken en historische kostuums, op de tonen van 19de-eeuwse muziek. “Hier is al een koppel gevormd bij de allerlaatste wisseling van danspartner.”