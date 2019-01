Bekende feestzaal sluit onverwacht, studenten plannen afscheid in schoonheid

Roeselare - Feestzaal Park Rodenbach sluit de deuren. De meeste geplande activiteiten van dit jaar werden geannuleerd. De zaak staat al drie jaar te koop.

De feestzaal werd in 1937 gebouwd in opdracht van brouwerij Rodenbach. In de loop der jaren waren er diverse eigenaars.Onder het bewind van de broers Marc en Luc Degryse kende Park Rodenbach zijn beste jaren. De zaal stond gekend als culinaire tempel en was het toneel voor heel wat trouwfeesten. Vincent Graulus en Nicole Wybouw uit Oostende namen de zaak in 2005 over.De populariteit van de zaal was de laatste jaren al tanend, al werden er nog veel nieuwjaarsrecepties en feestmaaltijden gegeven. De brandweer vierde er in december nog het Sint-Barbarafeest en ook de Landelijke Gilde vierde er feest.Het Roeselaarse Davidsfonds wilde er in februari zijn nieuwjaarsreceptie vieren. “Wij hadden het menu al doorgegeven voor ons feest, maar deze week kregen we een e-mail dat de zaak stopt”, zegt voorzitter Johan Strobbe. “We hadden de zaal nochtans in september geboekt en dan leek alles in orde te zijn. In een heel korte boodschap werd het nieuws ons meegedeeld. De uitnodigingen naar onze leden waren al verstuurd en nu moeten we op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Dat zal op zo'n korte termijn niet gemakkelijk worden.”

Wie ‘afscheid’ wil nemen van de bekende feestzaal, kan op woensdag 16 maart nog terecht op het galabal van de Roeselaarse studentenclub HSC Rodenbach Leuven.“Het Blauwvoetgala gaat wel degelijk nog door”, verzekert Michiel De Baets van de studentenvereniging. “We zullen in schoonheid afscheid nemen van de prachtige zaal. We gaan er een groot feest van maken.”Meer informatie over het evenement en de ticketverkoop wordt binnenkort bekendgemaakt.

Op korte termijn een overnemer vinden voor de zaal, lijkt onwaarschijnlijk. De zaak staat al drie jaar te koop.