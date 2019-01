Het Zwin hangt voortaan in je living (maar het kost je wel een flinke duit)

Knokke-Heist -

Grazende Schotse hooglanders, een adembenemende kustlijn of grote ongerepte duinvlakten ultrascherp in je woonkamer? Het kan binnenkort voor enkele duizenden euro’s. Bart Hanot en kunstcollectief 1, Aaronstreet schoten unieke beelden van het Zwin met een drone die tot negentig meter hoog vloog. Het resultaat is indrukwekkend en wordt binnenkort verkocht. “Het project is uniek: niemand kreeg ooit toestemming”, vertelt Hanot.