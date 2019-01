Gents pyjamamerk Woody vindt nieuwe adem met Turks geld

Gent / Merelbeke -

Een Turkse overnemer en de terugkeer van de originele huisstyliste moeten het populaire pyjamamerk Woody wapenen in een markt die het zwaar te verduren heeft. Een kwarteeuw na zijn oprichting in 1993 is Woody, met een verkoop van 400.000 stuks, in ons land marktleider in de pyjamaverkoop.