Leander Dendoncker doet boekje open over moeilijke start bij Wolverhampton: “Natuurlijk heb ik aan een vertrek gedacht”

Foto: Action Images via Reuters

Veel moeilijker kan je je een start bij een nieuwe club niet voorstellen dan die van Leander Dendoncker bij Wolverhampton dit seizoen. De Rode Duivel kwam geen seconde in actie in de eerste veertien matchen van zijn club. “Natuurlijk heb ik aan een vertrek gedacht”, vertelde hij in een gesprek met Play Sports.

Dendoncker speelde afgelopen zomer nog op het WK en werd in augustus door Anderlecht verkocht aan het Engelse Wolverhampton. Een mooie transfer naar de meest bekeken competitie ter wereld op het eerste zicht, maar in de praktijk kwam de Belg voor december niet in actie. De eerste negen matchen haalde hij de bank zelfs niet en moest hij vanop de tribune toekijken.

“Ik kan niet ontkennen dat het begin moeilijk was”, is Dendoncker eerlijk over die periode bij Play Sports. “Het was heel moeilijk om daarmee om te gaan. Mentaal vooral, om je te blijven opladen om toch harder te trainen dan de mannen die wel gespeeld hebben. Maar je weet dat je moet klaar te zijn, eventueel zelfs voor een andere club.”

Was Dendoncker - nog niet eens vier maanden in Engeland - dan al bezig met een transfer? “Natuurlijk heb ik aan een vertrek gedacht. Ik was niet naar hier gekomen om de selectie niet te halen.”

Intussen lijkt Dendoncker echter zijn kans te krijgen bij The Wolves. Op 29 december kreeg hij tegen Tottenham Hotspur een eerste basisplaats en de afgelopen weken maakte hij zowel tegen Liverpool als tegen Manchester City een wedstrijd vol.