Jonge vrouw sterft nadat haar paard in volle galop instort door slagaderbeuk

Tijdens een oefenrit met haar paard is een Britse amazone overleden. De 22-jarige Natasha kwam ten val nadat haar paard bezweek aan een slagaderbreuk. Voor beiden kwam alle hulp te laat.

Natasha Galpin, afkomstig uit Groot-Brittannië, maakte een oefenrit in het Schotse Carrutherstown toen het noodlot toesloeg: in volle galop stortte het paard waarop ze reed neer. Later bleek het dier, dat eigendom was van toptrainer Iain Jardine, getroffen door slagaderbreuk. Galpin werd meegetrokken in de val en smakte tegen hoge snelheid tegen de grond. Niet veel later stierf ze aan haar verwondingen. Ook voor het paard kon geen hulp meer baten.

Beloftevolle amazone

Galpin was een jonge, beloftevolle amazone. De Britse reed vaak voor het team van Jardine maar maakte daarnaast ook nog naam in dressuur, jumping en crosscountry. Zelf baatte ze een paardenpension uit waar de dieren na hun carrière tot rust konden komen.

Galpin was een jonge, beloftevolle amazone Foto: Facebook

Het is niet de eerste keer dat de veiligheid van de sport voer voor debat vormt. Een dodelijk incident is zeldzaam, maar een val van een renpaard in volle galop - de dieren kunnen gemakkelijk 50 kilometer per uur halen - loopt zelden goed af.

“Onze sport moet gebaseerd zijn op een goede gezondheid van het paard, dat op elk moment van de dag de beste zorgen moet krijgen”, klonk het bij Nick Rust, voorzitter van de British Horseracing Authority. “In deze moeilijke tijden zullen wij samenwerken met de autoriteiten om het voorval uit te klaren.”