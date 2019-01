Recordboete dreigt voor Facebook wegens schenden privacyregels

De Amerikaanse autoriteiten zijn van plan Facebook een boete op te leggen voor het schenden van privacyregels. Het zou gaan om een recordboete, aldus de krant The Washington Post op basis van ingewijden rond de zaak.

Naar verluidt is de Federal Trade Commission (FTC) van plan een boete op te leggen aan Facebook, die veel hoger is dan de straf van 22,5 miljoen dollar die Google in 2012 kreeg. Dat is tot dusver het hoogste boetebedrag van de toezichthouder voor het schenden van privacyregels. Volgens de bronnen van de Post zijn er de afgelopen tijd gesprekken geweest binnen de FTC over de boete voor Facebook.

Vorig jaar kwam Facebook in opspraak door het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. In maart 2018 kwam naar buiten dat Cambridge Analytica ongeoorloofde toegang had tot persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen gebruikers van Facebook. Die persoonlijke gegevens zouden zijn gebruikt voor de verkiezingscampagne van president Donald Trump.