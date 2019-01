Conducteur arbeidsongeschikt na agressie op trein, maar jongeren ontkennen: “Hij bedreigde ons en zei dat toch niemand ons zou geloven”

Beringen -

De treinconducteur die donderdagavond met een ambulance werd afgevoerd na een incident met twee reizigers op de trein Mol-Hasselt, heeft bij de politie van Beringen een klacht ingediend wegens verbale agressie. Hij is drie dagen arbeidsongeschikt. “Als treinbegeleider krijg ik tot twee keer per week te maken met agressie. Dit incident was de druppel”, getuigt de man anoniem.