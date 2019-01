Opnieuw “pech” voor Antwerps parkeerbedrijf: na de directeur zat ook de boekhoudster in de kassa

Niet alleen de technisch directeur van het Antwerpse parkeerbedrijf Apcoa stal jarenlang miljoenen euro’s kleingeld uit parkeerautomaten. Ook de ex-boekhoudster wordt nu vervolgd omdat ze een half miljoen euro zou hebben verduisterd. In totaal verloor het ­bedrijf daardoor ruim vijf miljoen euro. “Dit is gewoon pech”, reageert de ­topman van Apcoa.

Heidy M. (52, foto) uit Schelle moet zich voor de rechtbank in Antwerpen verantwoorden voor valsheid in geschrifte en oplichting. Dat heeft de raadkamer deze week beslist. De fraude, gepleegd tussen mei 2013 en december 2015, kwam aan het licht na intern onderzoek. Als hoofd van de boekhouding van parkeerbedrijf Apcoa Parking Belgium zou ze documenten in de boekhouding hebben vervalst en zo ongeveer 500.000 euro naar ­privérekeningen hebben overgeschreven.

“We hebben die vrouw op staande voet ontslagen en ons onmiddellijk burgerlijke partij gesteld”, zegt Apcoa-directeur Luc Verduyckt.

Voor het bedrijf was de fraudezaak een tweede opdoffer, want er loopt ook al een onderzoek naar de parkeerfraude van de voormalig technisch directeur. In 2016 raakte bekend dat Patrick R. jarenlang systematisch de opdracht gaf om geldladen uit de parkeermeters apart te houden. Zo zou hij minstens 4,6 miljoen euro hebben ­ontvreemd. Van dat geld is amper iets teruggevonden, terwijl Patrick R. destijds wel grote sier maakte in de BV- en racewereld. Zijn proces moet nog voorkomen.

SP.A-voorzitster

“De twee zaken hebben niets met elkaar te maken”, benadrukt directeur Verduyckt. Toch werd het bedrijf dus in enkele jaren tijd alles samen meer dan vijf miljoen euro lichter gemaakt. “Dat is gewoon pech. Ik ben hier al twintig jaar, maar we hebben slechts twee fraudegevallen meegemaakt. We zijn gelukkig verzekerd voor dergelijke diefstallen. We proberen dat geld voor de rechtbank te recupereren.”

Ex-boekhoudster Heidy M. was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie. De vrouw is voorzitster van de lokale afdeling van SP.A in Schelle en kwam nog op bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.