Dit is het nieuwe logo van Studio Brussel

4 februari. Die dag stelt Studio Brussel zijn aangekondigde facelift voor, inclusief wijzigingen in het zendschema en verschuivingen met de presentatoren. En daarmee meteen ook haar nieuwe visie en imago. Daar hoort uiteraard ook een nieuw logo bij, dat de radiozender nu al onthult. Daarmee gaat de herkenbare rode ovale vorm eruit. Na vijftien jaar – jawel, u wordt oud.

“Het oude logo was te gedateerd geworden. Te steriel, te beperkend. Het was gewoon een stempel die overal op werd gezet. Het nieuwe logo komt in een ongelimiteerd aantal kleuren en heeft enkel het dynamische lettertype als rode draad. Het moet meer prikkelen en inspireren en het benadrukt ook dat we méér zijn dan een radiozender”, zegt nethoofd Jan Van Biesen.

Ook over de onderbreking in de letters is nagedacht. “We vinden die zogenaamde glitch heel muzikaal, en heel verrassend. Belangrijk, want vorm en inhoud zijn voor ons met elkaar verbonden. We zijn een zender van nú en moeten er ook zo uitzien. We willen nóg muzikaler worden, nóg meer ­attitude uitstralen, en maatschappelijk belangrijke thema’s blijven aanpakken.”