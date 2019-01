Verslapen voor de Gouden Schoen en ook voor dit interview was Mehdi Carcela te laat: “Ik ben een beetje gek, maar niet arrogant”

“Sorry, mon frère.” De kuren van een artiest, zeker? Mehdi Carcela (29) versliep zich afgelopen woensdag voor de Gouden Schoen en ook voor dit interview komt de Marokkaanse speelvogel te laat aangesloft. Sterren laten nu eenmaal soms op zich wachten. Maar al doet zijn imago anders vermoeden, zijn excuses klinken oprecht. En zijn eeuwige glimlach is ook nu weer present. “Wat gaan we doen?” Wel, de vedette van Standard mag grabbelen in een doos vol papiertjes, telkens met een dilemma erop. “Lijkt me tof, laat maar komen.”