Ouders Kim De Gelder 10 jaar na Fabeltjesland: “Wat hij gedaan heeft, is verschrikkelijk. Maar je blijft je kind graag zien”

“Er gaat geen dag voorbij dat we er niet aan denken. We staan er nog steeds elke dag mee op, en gaan er mee slapen.” Tien jaar na de dodelijke raid in kinderdagverblijf Fabeltjesland blikken de ­ouders van Kim De Gelder terug op de daden van hun zoon, zijn levenslange veroordeling en de procedure om hem alsnog te laten interneren. “De gezondheid van Kim is enorm achteruitgegaan. Mentaal gedraagt hij zich nu als een zesjarige. Hij praat enkel nog maar over snoepjes.”