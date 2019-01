Red Flames werken onder de Spaanse zon aan de toekomst: “Ik had toch liever naar het WK gegaan”

Tot voor kort trainden enkele Belgische eersteklassers (Anderlecht, Waasland-Beveren en STVV) onder de zon in het Spaanse San Pedro Del Pinatar. Tegenwoordig is dat het verblijf van de Red Flames, die 2019 starten met een stage.

Bondscoach Yves Serneels nam 19 speelsters mee naar Spanje, waar de Flames van 14 tot 23 januari verblijven. Ook tien “High Potentials”, de talentengroep met jonge Flames (1996-2001) die nauw aansluiten bij de Red Flames, reisden mee.

“Alles verloopt hier goed”, vertelt Heleen Jaques vanuit Spanje. “De faciliteiten zijn hier top. Van het hotel tot de velden en de fitness. We kunnen er een goeie stage van maken! Het doel is hier om te leren als team beter te presteren. Daarover hebben we dan ook verschillende gesprekken. Zodat we de neuzen in dezelfde richting krijgen. Dat is belangrijk voor de toekomst.”

Waarop wordt er specifiek gewerkt onder de Spaanse zon? “Voetbaltechnisch, dat is aan de clubs nu. Bij de nationale ploeg ligt de focus op dit moment meer op het tactische. Hoe wij het tegenstanders moeilijker kunnen maken. De belangrijkste les uit de WK-kwalificatie is dat ons sterke punt, onze organisatie, er niet altijd 100 procent stond. Tegen Italië bijvoorbeeld wel. Maar soms vergaten we het. Plus, we moeten soms dominanter kunnen zijn.”

Oefenen!

Tegen Spanje werd er deze week alvast 1-1 gespeeld. Een opsteker. “Iedereen deed individueel haar taak, dus als team stonden we er. Zij bepaalden het spel, maar wij hebben ook kansen afgedwongen en uiteindelijk ook gescoord (via Janice Cayman, red.). Spanje is in volle voorbereiding op het WK dus iedereen wil zich bewijzen. Dus dit resultaat stelt wel iets voor. Mijn wedstrijd? Ik was tevreden. Het was lang geleden dat ik nog eens 90 minuten speelde. Maar als de groep goed speelt, helpt dat wel.”

Jaques sukkelde lange tijd met een knieblessure, maar die zorgen zijn nu (grotendeels) voorbij. “Ik ben opnieuw volledig fit”, aldus de 30-jarige verdedigster. “Het is altijd opletten, maar toch. Bij Fiorentina val ik daardoor vooral in op dit moment. Ik heb echter een gesprek gehad met de trainer en dus moet ik hard blijven werken in de hoop dat mijn kansen gaan komen.”

Zondag wacht met de Flames een confrontatie met Ierland. “We moeten die ploeg nog analyseren, maar dat wordt sowieso een andere match als tegen Spanje. Zij maken het spel, voetballen, terwijl de Ieren het vooral moeten hebben van hun duelkracht. En ze hebben een héél jonge ploeg. Maar het is goed dat we verschillende landen tegenkomen om tegen te oefenen.”

Jaques (links) tegen Spanje. Foto: Photo News

“Liever WK”

In april trekken de Flames richting de Verenigde Staten voor een confrontatie met de nummer één van de wereld. “Ik had nooit gedacht dat ik tijdens mijn carrière nog naar Amerika zou gaan spelen”, zegt Jaques. “Maar als ik eerlijk mag zijn: ik had toch liever naar het WK gegaan. Maar kijk, dit is een mooi alternatief. Ik ben daar nu nog wel niet mee bezig.”

Tussen alle trainingen door wordt er ook geblokt in Spanje. “De High Potentials hebben mij nog niet om advies komen vragen”, lacht Jaques. “Ze stellen vooral onderling vragen. Het programma bestaat nu enkele jaren en ik vind dat een heel goede zaak. Zo doen ze onschatbare ervaring op voor de toekomst. In mijn tijd was het van de U19 naar de eerste ploeg of afvallen.”