Rellen breken uit na Limburgse derby: supportersbussen bekogeld

Sint-Truiden -

De Limburgse voetbalderby eindigde in mineur. Op de Halmaalweg verzamelden een 100-tal hooligans, vermoedelijk uit Maastricht, die rellen schopte. Vijf bussen van Genk-supporters werden beschadigd, in sommige gevallen konden die niet verder en moesten de supporters wachten op nieuwe bussen. De N3, waar de bussen geparkeerd stonden, was ook rond middernacht nog afgesloten door de massaal aanwezige politiemacht.