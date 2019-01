Steeds meer studenten klussen bij als privéchauffeur. “Maar vergelijk ons niet met Uber"

Antwerpen -

Er is steeds meer vraag naar privéchauffeurs en ‘losse’ chauffeurs, een bijjob die vooral door studenten wordt uitgeoefend. Twee bedrijven in Antwerpen zijn op zoek naar extra krachten om een antwoord te bieden op een “mobiliteit in volle transitie”. Ook het verplaatsen en tanken van deelwagens hoort daarbij.