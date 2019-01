Oplichters gebruiken nieuwe truc: “Mijn kat is weg en zit in uw tuin”

Turnhout / Hoogstraten / Oud-Turnhout / Ravels - Staat er iemand voor je deur die zegt zijn kat kwijt te zijn, let dan goed op. Het is mogelijk een oplichter, die met een smoes bij je binnen probeert te komen.

In Turnhout en Oud-Turnhout zijn zopas twee personen het slachtoffer geworden van oplichters. Omdat ook in andere gemeenten gelijkaardige feiten zijn gebeurd, sensibiliseert de politie de inwoners.

De truc bestaat uit een dame die aanbelt en met een buitenlands accent zegt dat haar kat verdwenen is. Ze wil in de tuin van de bewoner kijken of het dier zich daar bevindt.

Meestal gaat de bewoner mee kijken. Van die gelegenheid maakt een handlanger gebruik om het huis te doorzoeken en geld te stelen.

Toevallig ontdekt

“We zijn dit veeleer toevallig op het spoor gekomen”, zegt Rudy Remeysen van politie regio Turnhout. “Blijkbaar weten de oplichters hun slachtoffers goed uit te kiezen. In Turnhout belden ze aan bij een 91-jarige alleenstaande dame.”

“In onze zone zijn onlangs twee feiten gemeld, maar we vernamen dat de voorbije twee maanden ook in andere gemeenten in de provincie gelijkaardige meldingen kwamen”, waarschuwt Remeysen. “Zo zijn in onder andere Hoogstraten en Lier mensen op deze manier bestolen.”

De politie waarschuwt iedereen om alert te zijn wanneer een onbekende aanbelt en vraagt om mee te zoeken naar een huisdier.

Het gemeentebestuur van Ravels heeft dan weer in korte tijd heel wat meldingen gekregen over deur-aan-deurverkopers die zich voordoen als medewerkers van de ambulancedienst. Ze vragen de bewoners om hen finan­cieel te steunen. De gemeente benadrukt dat het gaat om malafide verkopers.

Bel 101

Wie iets verdachts opmerkt, wordt aangeraden om de politie te bellen op het nummer 101. De politie benadrukt dat je je nooit verplicht mag voelen om iemand binnen te laten of iets te kopen, hoe opdringerig verkopers ook mogen zijn.