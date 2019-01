Topclubs sparen zichzelf met nieuw RSZ-voorstel

De Pro League heeft zijn voorstel klaar waarmee het tegemoet wil komen aan de verontwaardiging – bij de politiek én het grote publiek – over de riante fiscale en RSZ-voordelen van de sportclubs. In een notendop: de kleine sporten blijven ongemoeid, de grote clubs worden amper getroffen, vooral de kleinere clubs betalen het gelag. Het lijkt ondenkbaar dat hiervoor een politieke meerderheid gevonden wordt.

Gisteren kwam het Paritair Comité voor de Sport samen om de fiscale en RSZ-voordelen van de sportclubs te bespreken. Enkele maanden geleden zorgden die voor een storm van verontwaardiging toen uit een dossier van deze krant bleek dat een topvoetballer bij Anderlecht minder RSZ betaalt dan een vuilnisman of een poetsvrouw. De profsport kreeg de kans om zelf die ongelijkheden aan te pakken en vooral de Pro League – de vereniging van profclubs onder voorzitterschap van Marc Coucke – kwam goed voorbereid naar de onderhandelingen met ook nog vertegenwoordigers van basket, volleybal en wielrennen.

De Pro League stelt in de eerste plaats voor de andere sporten en het amateurvoetbal buiten schot te laten. Politiek gezien een slimme zet van CEO Pierre François, vermits hij zo meteen de andere partijen rond de tafel op zijn hand had. Voor het profvoetbal stelde François voor om het maximumjaarloon waarop sociale zekerheid moet betaald worden op te trekken van 27.919,44 naar 55.657,47 euro. Dat klinkt spectaculair, maar voor een profvoetballer met een jaarloon van 1 miljoen euro betekent dat een RSZ-bijdrage van 1.776 euro per maand in plaats van 886 euro. Nog steeds een peulschil.

Voor spelers die minder dan dat maximum verdienen, moet 38,07 procent werkgevers- en werknemersbijdrage worden betaald op het reële loon. “En hiermee worden vooral de kleinere professionele voetbalclubs met een lage loonlast relatief het zwaarst getroffen”, zegt Stijn Baert, arbeidseconoom aan de UGent. “Percentueel zullen de grote clubs deze wijziging amper voelen. Dit is een gemiste kans om te doen wat sociaal rechtvaardig is.” De totale RSZ-korting voor de clubs uit eerste klasse is op dit ogenblik 70 miljoen euro. Met dit voorstel zou daar amper 6 miljoen euro van ingeleverd worden.

Michel Maus, professor fiscaal recht aan de VUB, ziet ook meteen een aantal juridische problemen opduiken. “Enerzijds blijft het staatssteun, waardoor de Europese Commissie zou kunnen tussenkomen. Anderzijds is het een discriminatoire maatregel. Als een profvoetballer naar de rechtbank stapt met het argument dat hij meer moet betalen dan een volleyballer, dan staat deze hele regeling meteen op de helling.”

Aan de voordelen in de bedrijfsvoorheffing wil de Pro League niet raken “om de financiële situatie van de clubs niet extra te hypothekeren”. Ook het optrekken van het minimumloon van sporters van buiten de Europese Unie, kwam niet ter sprake.

Dit voorstel zal eerstdaags aan de politiek bezorgd worden. Op 5 februari komen de sociale partners opnieuw samen.