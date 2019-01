Eindelijk goed nieuws voor dakloze Walter die in auto slaapt

Oud-Turnhout / Malle / Ranst - Het pensioen van de dakloze Walter Raemaekers wordt met terugwerkende kracht gestort. Hij zal weer over middelen beschikken om zich op de huurmarkt te begeven. Eerder werd de man een kortverblijf in Turnhout geweigerd.

Ondanks de koude en het vorst-offensief slaapt Walter Raemaekers in zijn wagen. Sinds augustus heeft hij geen domicilie meer. Daarom kon hij geen pen­sioen meer ontvangen.

Het OCMW van Ranst had wel voor een referentieadres gezorgd. Maar omdat hij niet over een beveiligde internetverbinding beschikte, kan Walter naar eigen zeggen niet controleren of het achterstallige pensioen al op zijn rekening is gestort.

“Onze diensten hebben het nagevraagd, en het pensioen vanaf augustus werd begin januari met terugwerkende kracht gestort”, zegt Johan De Ryck (N-VA), burgemeester in Ranst. Hij benadrukt dat de gemeente de man niet willens nillens aan zijn lot overlaat.

Crisisopvang

Raemaekers klaagt ook over de weigering voor een kortverblijf aan. “Daar heeft ons OCMW niets mee te maken”, zegt burgemeester De Ryck. “Die beslissing nam het OCMW van Turnhout. Ranst beschikt niet over een woning voor kortverblijf. Wij boden de man crisisopvang bij Kina in Malle aan, maar daar wenst hij geen gebruik van te maken. Mocht de huurwaarborg een probleem zijn, dan kan het OCMW hierin tussenkomen”, aldus nog burgemeester De Ryck.