Vital Borkelmans stunt met Jordanië in Asia Cup: “In België hebben ze me genoeg uitgelachen”

Jordanië speelt morgen zondag de 1/8ste finales van de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is niets minder dan een stunt van de 109de op de FIFA-ranking en zo is bondscoach Vital Borkelmans (55) stilaan de Koning van Jordanië. Voor de vroegere assistent van Marc Wilmots bij de Rode Duivels is dit duidelijk een revanche. “Hier krijg ik tenminste respect.”