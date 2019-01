CLUBNIEUWS. Meevaller voor Club Brugge, Musona start meteen bij Lokeren

Een meevaller voor Club Brugge: het ziet ernaar uit dat Brandon Mechele gewoon kan spelen zondag tegen Charleroi. Ook Benoît Poulain en Stefano Denswil raken normaal speelklaar. Bij Lokeren start nieuwkomer Knowledge Musona wellicht meteen in de basis. Al uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Leko kan rekenen op Mechele, Denswil en Poulain

Het ziet ernaar uit dat Brandon Mechele zondag gewoon kan spelen voor Club Brugge. Rond nieuwjaar dreigde even een schouderoperatie voor de verdediger, maar dat blijkt nu (nog) niet nodig. Mechele volgde op stage deels een aangepast programma en trainde ook de ­afgelopen week probleemloos mee met de groep. Club wil niet kwijt of Mechele een beschermende brace moet dragen. Ook Poulain en Denswil raken normaal speelklaar. Peres trainde opnieuw individueel. Vandaag staat nog een laatste groepstraining gepland.

CHARLEROI. Mazzu: “Club Brugge won deze week al genoeg”

Bij Charleroi zijn ze op hun hoede voor de verplaatsing naar Brugge. “Maar Club heeft woensdag al alles gewonnen op de Gouden Schoen”, glimlacht trainer Felice Mazzu. “Dus ik veronderstel dat ze het dan niet meer nodig vinden om zondag ook te winnen.”

Charleroi mist enkele spelers, maar dat houdt Mazzu niet tegen om ambitieus te zijn. “We hebben een grote kern en er is concurrentie genoeg. Ik heb keuze te over om het Club proberen moeilijk te maken”, vervolgt Mazzu. “We staan op drie punten van de zesde plek, natuurlijk zou het een ontgoocheling zijn als we Play-off 1 niet halen.”

KAA GENT. Thoelen (AA Gent) krijgt tijd om drama te verwerken

Eerder deze week werden AA Gent-doelman Yannick Thoelen en zijn vriendin Kim getroffen door een persoonlijk drama toen hun dochtertje Lia amper twee uur na de geboorte overleed. “Ik sprak met Yannick en ik besef natuurlijk ook wel dat hij en zijn vriendin momenteel een zware periode doormaken”, zegt Thorup. “Hij mag zelf beslissen welk programma hij volgt en of hij al dan niet op de club langskomt. Yannick was zowel donderdag als vrijdag op de club aanwezig. Hij koos er toen ook telkens voor om op het trainingsveld te staan. Maar ik besef wel dat er nog een terugval kan volgen, dat is normaal in zulke omstandigheden. Ik zal pas zaterdagmiddag beslissen of Yannick al dan niet deel uitmaakt van de wedstrijdselectie.”

ANTWERP. Ervaren Portugees Simao eerste wintertransfer van Antwerp

Antwerp heeft zijn eerste inkomende transfer van de wintermercato afgerond. Middenvelder David Simao (28) komt over van Boavista en tekent een contract voor 2,5 jaar op de Bosuil. Hij kan als nummer zes of nummer acht uit de voeten. De Portugees moet op het middenveld de concurrentie aangaan met Faris Haroun en de geblesseerde Sambou Yatabaré.

Lior Refaelov (32) blijft ook na dit seizoen bij Antwerp. De sterkhouder zette gisteravond zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen bij de club. Refaelov wordt nog tot het einde van het seizoen gehuurd van Club Brugge en komt dan definitief over. Het is nu afwachten of na Refaelov ook Jelle Van Damme en Dieumerci Mbokani hun aflopend contract verlengen. De eerste gaf al aan dat hij wil blijven, terwijl de spits dat voorlopig nog in het midden laat.

KV KORTRIJK. Kumordzi is terug

Voor Medjon Hoxha, Tyron Ivanof en Elohim Rolland komt de match tegen Standard te vroeg. Ivanof sukkelt nog steeds met de enkel en revalideert bij een revalidatiekiné in Waregem.

Larry Azouni had afgelopen week wat last, maar is fit. Ook Bennard Kumordzi is terug en zal achterin allicht weer een duo vormen met Gary Kagelmacher. Maxime Deman, zoon van KVO-keeperstrainer Patrick Deman, werd geselecteerd als derde keeper voor deze wedstrijd.

ZULTE WAREGEM. Demir ziek, Harbaoui geschorst

Zulte Waregem doet het vanavond zonder Hamdi Harbaoui (foto), die een schorsing uitzit na vijf gele kaarten. Erdin Demir is nog steeds ziek. Michaël Heylen (rug) is geblesseerd. Dury vreest dat hij zijn centrale verdediger moet missen tot het einde van de reguliere competitie. Damien Marcq (hamstring) revalideert nog. Hij deed gisteren al wel mee aan de passing.

KV OOSTENDE. Zivkovic terug in Oostende

De deal tussen Richairo Zivkovic en FC Sion is nog niet rond. De aanvaller trok eergisteren nochtans naar Zwitserland om een transfer te finaliseren, maar uiteindelijk kwamen beide partijen er nog niet uit.

Gisteren was de Nederlander opnieuw op training. Het is nog niet duidelijk of trainer Gert Verheyen hem ook selecteert voor de partij op Moeskroen. Bij KV Oostende moet er voorlopig niemand uitkijken voor een gele schorsingsdag.

CERCLE BRUGGE. Cercle herneemt zonder Taravel

Jérémy Taravel is nog altijd niet fit en speelt vanavond niet op de Freet­hiel. Cardona was vorige week ziek op stage in Spanje en had gisteren problemen aan de enkel. Hij trainde niet en zal zeker niet starten. Dylan De Belder was afgelopen week ook ziek, maar komt wel in aanmerking. Ook Koné meldde zich gisteren ziekjes. Kylian Hazard is wel beschikbaar, maar de kans dat hij start lijkt klein. Na het weekend wordt beslist over de aanwerving van tester Issa Marega.

LOKEREN. Musona meteen in de basis

Aanwinsten Jakub Reznicek en Knowledge Musona zijn speelgerechtigd voor de match van vanavond tegen Eupen. Musona start wellicht meteen in de basis. Tracy Mpati en Geoffrey Mujangi Bia zijn fit en zitten opnieuw in de selectie. Op de rechtsachter krijgt Diaby de voorkeur op Tirpan. Opvallend: trainer Trond Sollied heeft daardoor geen plaats in zijn selectie voor Hupperts, Ben-Harush, Saroka, Michel en Benchaib.

ANTWERP. Haroun twijfelachtig

Bölöni kan vanavond geen beroep doen op een volledig fitte kern. Govea (knie) is nog enkele weken out. Ook De Winter ontbreekt. De reservedoelman liep een spierscheur op in de quadriceps. Achter de naam van Faris Haroun (foto) staat een vraagteken. De middenvelder sukkelt met de hamstrings. Op de flank moet Bölöni zeker puzzelen. Rodrigues is na zijn vijfde gele kaart tegen Moeskroen geschorst.

WAASLAND-BEVEREN. Vellios fit, Forte niet

Trainer Adnan Custovic kan voor de eerste wedstrijd na de winterstop nog geen beroep doen op Francesco Forte (foto). De Italiaanse spits brak zijn teen in de wedstrijd tegen Anderlecht en staat vermoedelijk nog twee weken langs de kant. Gelukkig is Apostolos Vellios opnieuw fit. De Montenegrijnse aanwinst Stefan Milosevic is zoals verwacht nog niet speelgerechtigd. De club organiseert vanavond ook een ladies night op de Freethiel.