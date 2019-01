Fred Rutten debuteert als coach in match die Anderlecht niet mag verliezen: nieuwkomer Peter Zulj kan surprise van de chef zijn

Er zijn plezieriger momenten om te debuteren als Anderlecht-coach. Fred Rutten mag zijn eerste match op AA Gent niet verliezen of weer dreigt RSCA uit de top zes te vallen. Stress. Vooral ook omdat aanjager Adrien Trebel (knie) normaal niet speelklaar raakt. Gelukkig landde aanwinst Peter Zulj op Zaventem. Als die wedstrijdfit blijkt, moet de Oostenrijker misschien al na één training aan de bak.

Het is nu twee weken geleden dat Fred Rutten werd aangesteld als opvolger van Hein Vanhaezebrouck. In die tijd blies de Nederlander Anderlecht nieuw leven in. Hij is al populair bij zijn spelers omdat de trainingen leuker zijn: minder loopwerk dan bij Hein en meer met de bal. Kortere trainingen ook. Rutten kiest voor een aanpak à la John van den Brom en dat zorgt voor ambiance. “Ik kijk naar de positieve sfeer in mijn groep”, aldus de trainer. “We willen die behouden met een goeie prestatie in Gent. Al zal ons seizoen niet gered zijn als we daar winnen en ook niet compleet verloren als we ten onder gaan.”

Toch staat Anderlecht onder druk. Het staat nu vijfde en bij een nederlaag komt Play-off 1 weer in gevaar. Eerder dan mikken op goed voetbal wil Rutten nu eerst inzetten op een goeie organisatie. “Het belangrijkste is dat we punten gaan pakken. Ik ben als nieuwe coach geen Tita Tovenaar die met een stokje zwaait en alles gaat crescendo. Dat duurt even. We bekijken Gent dus als een Europese uitwedstrijd waarin we niet naïef gaan voetballen. We moeten de mensen nu niet vermaken.”

De Nederlander zal kiezen voor een viermansdefensie en lijkt een voorkeur te hebben voor echte backs. Daardoor maken verloren zonen Obradovic en Appiah een realistische speelkans en mag Saelemaekers zich een beetje zorgen maken. Hij ligt niet in de bovenste schuif. Najar lijkt de ideale rechtsbuiten en als rechtsachter is Saelemaekers niet defensief genoeg. “Ik ga nog niets prijsgeven”, vervolgde Rutten. “Mijn opstelling zit voor 99 procent in mijn hoofd, maar is nog niet helemaal af.”

Aangezien Bornauw sukkelde met een knieblessure wordt Kara de defensieleider. Het grootste twijfelpunt ligt nog op het middenveld. Dat moet zeker tegen Gent de balans constant behouden. Jonkie Edo Kayembe scoorde alvast goeie punten als luitenant van Kums, maar Trebel raakt in principe niet fit. Wie gaat er dan als diepste middenvelder aantreden?

Vranjes eruit

Rutten experimenteerde op training, maar Gerkens lijkt niet de ideale man. Bakkali, Morioka of Verschaeren dan maar? Misschien is het ideale scenario wel dat aanwinst Peter Zulj direct kan spelen. Alleen arriveerde die pas gisteren op Zaventem en zal hij slechts één keer meegetraind hebben. Zelf is de Oostenrijker niet happig om direct in het diepe te springen, maar Rutten sloot het niet uit. “Ik kijk hoe fit Peter is en wat hij ons kan bijbrengen, maar er zijn nog andere opties.”

Na zijn naaktfoto’s op Facebook kijkt Ognjen Vranjes wel beter uit naar een nieuwe werkgever. “Ik zag in vogelvlucht een paar fotootjes passeren”, besloot Rutten. “Die waren amusant. (grijnst) Ik ga nu geen definitieve uitspraken doen over Vranjes. Ik gaf hem deze week wel een hand, maar hij is nog ziek. Nu telt alleen de match op Gent.”

Zulj: “Ik hoop hier het verschil te maken”

Foto: Bauweraerts Didier

Peter Zulj (25) arriveerde gisteren op Zaventem. Na zijn transfer naar Anderlecht moest de spelverdeler nog enkele zaken afhandelen in Oostenrijk. Bij Anderlecht ligt zijn rugnummer 27 wel al klaar. Kan hij meteen aantreden tegen AA Gent?

Peter Zulj – breed lachend onder zijn zwarte pet – was wat verrast dat hij gisteren werd opgewacht bij zijn aankomst. Misschien leert België hem zondag kennen op het veld van Gent. “Goh, dat weet ik niet”, zegt hij. “Qua timing is dat toch wat kort, hè. Ik verwacht het eerder volgende week (tegen Eupen, nvdr). Al klopt het wel dat ik aan het profiel beantwoord dat Anderlecht zocht. Dat bleek uit een gesprek dat ik had met sportief directeur Frank Arnesen en trainer Fred Rutten.”

Toch had Zulj bijna voor het Italiaanse Empoli gekozen. “Maar Anderlecht speelt elk jaar voor Europees voetbal en ik ken Ivan Santini nog van toen hij bij Red Bull Salzburg speelde in 2008. Dit is de ideale stap voor mij. Bovendien hoop ik hier echt het verschil te maken. Jullie zullen wel zien dat ik een goeie linker heb en een goeie vista. Ik kan een man uitschakelen en durf mijn kans te wagen voor doel. Dat leverde me al aardig wat goals en ­assists op. Hopelijk trek ik die lijn door bij Anderlecht.”