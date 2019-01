Teammanager Antwerp ontwerpt “Tinder voor voetbalclubs”

Frédéric Leidgens (foto), de teammanager van Antwerp, heeft een app ontwikkeld waarmee hij voetbalclubs van over de hele wereld wil helpen om vlotter vriendschappelijke wedstrijden te organiseren. “Alle clubs hebben hetzelfde probleem”, legt Leidgens, die nog op zoek is naar investeerders, uit. “Het is voor iedereen enorm moeilijk om vriendschappelijke wedstrijden geregeld te krijgen. Veel bellen, mailen, whatsappen naar mogelijk geïnteresseerde clubs, vaak zonder resultaat. Er gaat zo enorm veel tijd verloren. Met FindYourMatch.com wil ik alle clubs ter wereld met elkaar in contact brengen om zo makkelijker tegenstanders te vinden op de datum en de plaats die hen goed uitkomt. Je kan het de Tinder voor voetbalclubs noemen. Ook hiermee is het de bedoeling om een match te vinden.” (lacht)