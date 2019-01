Het weekend wordt koud (maar droog)

Dit weekend blijft het weliswaar droog, maar de temperatuur flirt wel met het nulpunt.

Foto: KMI

Er zijn zaterdagvoormiddag brede opklaringen met hoge wolkenvelden. In de loop van de namiddag neemt de hoge bewolking langs de Franse grens toe. Het blijft meestal droog. De maxima schommelen tussen 0 en 2 graden op de Ardense hoogten en tussen 1 en 4 graden elders. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten, zegt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht wordt het zwaarbewolkt langs de Franse grens met daar kans op wat lichte sneeuw. Elders blijft het droog met eerst veel hoge wolkenvelden en later bredere opklaringen. De minima schommelen tussen ­2 en ­7 graden bij een zwakke tot soms matige oosten­- tot zuidoostenwind.

Zondag zou een zwakke storing kunnen blijven slepen over het zuiden van het land, vooral langs de Franse grens, met daar wat lichte sneeuwval. Elders begint de dag vrij zonnig. In de loop van de uren wordt het overal zonniger, behalve in het uiterste zuiden. De temperaturen schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en +2 à +3 graden in het centrum. De wind is vaak zwak uit het noordoosten.

Maandag is het rustig, vaak zonnig en blijft het droog. We verwachten maxima tussen ­1 en +4 graden. Dinsdag zou een storing ons land kunnen bereiken vanuit het westen. Deze zou sneeuw kunnen geven. De maxima liggen tussen ­3 graden in de Ardennen en +3 of +4 graden in het westen.