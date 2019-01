Pinguïns die gestolen werden uit zoo na twee maanden teruggevonden

De politie van het Engelse Nottinghamshire heeft twee pinguïns, die twee maanden geleden gestolen werden, teruggebracht naar de zoo. Een jongeman (23) werd gearresteerd op verdenking van inbraak en diefstal.

De Humboldtpinguïns werden in november gestolen uit een dierentuin, die de diefstal destijds niet meldde aan de pers. Twee maanden lang waren de dieren vermist, tot woensdag. Na een anonieme tip troffen enkele agenten de pinguïns aan in Strelley, een dorp in Nottingham.

Sinds de vondst is de politie zeer karig met informatie. In welke omstandigheden werden de dieren vastgehouden? Hebben ze een mentaal of fysiek trauma opgelopen? Uit welke dierentuin werden ze precies gestolen? En waarom? Daarover wil een woordvoerster van de politie niets kwijt.

Wel liet ze weten dat een jongeman van drieëntwintig gearresteerd is. Hij wordt verdacht van inbraak en diefstal.