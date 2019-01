Brent (14) koopt zak appels, en krijgt er ook een nieuwe auto bij

Sint-Gillis-Waas - Brent Maes (14) wist even niet waar hij het had. Na een spannende finale won de knaap zomaar een auto via de eindejaarsactie van de Unie Handelaars zone 50 in Sint-Gillis-Waas. Er mee rijden mag hij uiteraard nog niet, maar zijn ouders en broer hebben alvast gezegd enkele jaren voorzichtig met de Fiat te rijden vooraleer Brent zelf de sleutels écht in handen krijgt.

Brent kreeg een lotje in de eindejaarsperiode toen hij enkele zakken appels kocht, om appelmoes mee te maken. Maar daarmee was de auto zeker nog niet van hem: er waren 25 000 lotjes, waaruit 150 potentiële autowinnaars getrokken werden. Die mochten naar een spannende finaleronde, waar de groep eerst nog eens werd verkleind tot 10 echte finalisten.

Die tien kregen elk een sleutel van de auto, maar slechts één sleutel was de juiste: die van Brent. In de video is te zien hoe hij eerst niet doorhad dat zijn sleutel werkte. Bij een tweede poging ging de deur open en barstte een luid applaus los en kwam zijn mama hem snel een deugddoende knuffel geven. Brent studeert Sportwetenschappen aan de OLV-Presentatie in Sint-Niklaas en moet nog enkele jaartjes wachten voor hij zijn rijbewijs kan halen. Brent heeft wel een broer, die een paar jaar ouder is, hij kan alvast de wagen inrijden, en ook de ouders van Brent hebben al beloofd voorzichtig te rijden met de splinternieuwe en knalrode Fiat van Brent.