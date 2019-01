Leandro Trossard plant vlag van Racing Genk op middenstip Stayen: “Niet bedoeld om STVV belachelijk te maken”

Racing Genk won vrijdagavond een beladen derby op het veld van provinciegenoot STVV. De aftrap moest even uitgesteld worden nadat bezoekende fans vuurpijlen op de grasmat hadden gegooid en ook na de wedstrijd was er controverse, toen Genkse supportersbussen beschadigd werden en Leandro Trossard een vlag van Racing Genk op de middenstip van de grote streekrivaal ging plaatsen. “Ik deed het gewoon omdat een aantal supporters het mij vroegen”, zei de Genkse spelmaker achteraf.

LEES MEER.Racing Genk boekt straffe zege in dolle derby tegen STVV

LEES MEER.Rellen breken uit na Limburgse derby: supportersbussen bekogeld

Trossard scoorde zelf het tweede van drie Genkse doelpunten en gaf nadien nog de assist voor de winnende treffer van Ndongala. Na het laatste fluitsignaal liep Trossard als enige van zijn ploeg naar de middenstip met de Genkse vlag om die daar in de grond te stoppen, ondanks tegenkanting van de stewards. “Ik begrijp dat hier misschien wat commotie over zal ontstaan. Maar het was zeker niet mijn bedoeling om STVV belachelijk te maken. Ik deed dit gewoon omdat een aantal supporters het mij vroegen. Bovendien was het een uiting van de grote ontlading bij ons”, aldus Trossard.