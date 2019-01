Man vermoordt advocate die hem verdedigde nadat hij zijn vrouw had vermoord

Een man, die zestien jaar geleden veroordeeld werd voor de moord op zijn vrouw, heeft nu ook de advocate die hem destijds verdedigde om het leven gebracht. Dat melden de Spaanse autoriteiten.

In mei 2003 schoot de Jose Javier Salvador Calvo (50) zijn toenmalige echtgenote dood in het Spaanse Aragón. Hij kreeg daarvoor een gevangenisstraf van achttien jaar.

Maar, twee jaar geleden kwam hij vervroegd vrij onder voorwaarden. Kort na zijn vrijlating begon hij een affaire met Rebeca Santamalia Cáncer (47), de advocate die hem destijds verdedigd had.

Lichaam gevonden

De politie vond haar levenloze lichaam vrijdagochtend rond 4 uur in zijn huis in Zaragoza nadat haar echtgenoot haar als vermist had opgegeven. De getrouwde advocate was met meerdere messteken om het leven gebracht, zo meldt Carmen Sanchez van de Spaanse overheidsdienst.

De vermoedelijke dader, Salvador Calvo, was enkele uren eerder van een brug gesprongen nadat een toevallige politiepatrouille hem gepasseerd was.

Gendergeweld

De overheid spreekt over een zoveelste slachtoffer van gendergeweld. “Onderzoekers geloven dat de twee een persoonlijke relatie hadden en dat hebben familieleden inmiddels bevestigd”, klinkt het. “Daarom spreken we hier over een misdaad van gendergeweld.”

Pedro Sánchez, de premier van Spanje, heeft op sociale media opnieuw gepleit om te blijven vechten tegen gendergeweld. Volgens hem zijn de afgelopen dagen al zeker vier vrouwen gedood door een partner, een ex-partner of een minnaar in Spanje. Vorig jaar kwamen daar bijna vijftig vrouwen op die manier om het leven.

De strijd tegen gendergeweld is één van de belangrijkste agendapunten in Spanje. De overheid richtte er zelfs een speciale hulplijn op, die slachtoffers van huiselijk geweld en gendergeweld kunnen bellen zonder dat de oproep later op de telefoonrekening verschijnt.