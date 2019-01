Weinig speelminuten, maar Romelu Lukaku heeft volgens interimcoach Ole Gunnar Solskjaer sleutelrol bij Manchester United

Veel zien we Romelu Lukaku tegenwoordig niet meer aan het werk in de Premier League. De Rode Duivel mocht onder interimtrainer Ole Gunnar Solskjaer nog maar 64 minuten meespelen in drie competitiewedstrijden, waarin hij wel al twee keer scoorde. Desondanks is de Noorse trainer ervan overtuigd dat Lukaku een belangrijk onderdeel van het team is en blijft. “Er is niemand die zoveel op training scoort als Romelu”, aldus Solskjaer.

LEES MEER.Romeo o Romeo: mysterie rond mogelijk vaderschap Lukaku wordt nog wat groter

Lukaku was tijdens de kerstperiode omwille van persoonlijke redenen twee wedstrijden afwezig bij Manchester United, dat toen net José Mourinho aan de deur had gezet en oud-speler Solskjaer als vervanger had aangewezen. Sinds zijn terugkeer naar Engeland doet Lukaku het helemaal niet slecht, al mag hij niet veel meespelen. Tegen Bournemouth, Newcastle en Tottenham Hotspur - drie gewonnen partijen - viel hij telkens in. Tegen die eerste twee clubs scoorde hij. En dat deed Lukaku ook in het FA Cup-duel met Reading, waar de topscorer aller tijden van de Rode Duivels de volledige partij mocht volmaken. Enkel Marcus Rashford en Paul Pogba (allebei 4 goals) hebben sinds de komst van Solskjaer vaker het net gevonden voor Manchester United.

Stevige concurrentie

Ondanks die goede cijfers - en ook op training scoort Lukaku volgens de Noor zeer vlot - lijkt Solskjaer momenteel niet al te happig om de sterke spits in de basis te gooien. Al gaf hij onze landgenoot zeker geen reden om te wanhopen. “Dit is een gelijkaardige situatie als toen ik bij Manchester United speelde. Toen was ik één van de vier spitsen, maar konden er maar twee opgesteld worden. Nu hebben we zes aanvallers waarvan we er slechts drie kunnen opstellen”, vertelde de Noorse coach aan de BBC. En de concurrentie voor Lukaku is inderdaad niet min: ook Marcus Rashford, Jesse Lingard, Anthony Martial, Alexis Sanchez en Juan Mata willen een basisplaats veroveren.