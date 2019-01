Twee appartementen in Veurne onbewoonbaar na brand

Veurne - Na een brand in de Pannenstraat in Veurne zijn twee sociale woningen onbewoonbaar verklaard. Het vuur ontstond op de gelijkvloerse verdieping. Een bewoonster moest worden geëvacueerd en raakte lichtgewond.

De brandweer zone Westhoek werd zaterdagochtend rond 10 uur opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw met sociale woningen in de Pannenstraat. In het appartement op de benedenverdieping was brand uitgebroken waardoor ook in het appartement op de eerste verdieping enorm veel rook hing. Op dat moment waren vier personen aanwezig in het gebouw. Een dame moest door de brandweer worden geëvacueerd. Zij werd met lichte rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Verder raakte niemand gewond.

Het appartement op de gelijkvloerse verdieping werd zwaar beschadigd door de brand en is onbewoonbaar verklaard. Ook de woning een etage hoger is tijdelijk onbewoonbaar door rookschade. Via de politie wordt opvang geregeld voor de bewoners. Door de brand is het gebouw bovendien instabiel en moet het gestut worden.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan, het parket heeft een branddeskundige aangesteld.