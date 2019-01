Nieuwe problemen bij zoektocht naar Spaans jongetje in diepe schacht

De zoektocht naar het Spaanse jongetje dat nu al zes dagen vastzit in een honderd meter diepe schacht in de buurt van Malaga, verloopt langzamer dan gepland. Door complicaties zijn de reddingsdiensten zaterdagvoormiddag nog niet kunnen beginnen met het boren van de bergingstunnel.

Sinds zondag is er geen teken meer van leven van de 2-jarige Julen. Samen met zijn familie was hij op uitstap, en de jongen zou daarbij in een meer dan honderd meter diepe schacht voor grondwateronderzoek gevallen zijn. Dat gat heeft een diameter van goed 25 centimeter. Met een camera werd op 75 meter diepte al een zakje gevonden met snoepgoed dat de jongen bij zich had. Los zand verhindert echter om nog dieper te kunnen kijken.

Nieuwe problemen

Een woordvoerder van de hulpverleners, ingenieur Angel Garcia Vidal, zei vrijdagavond dat het doel is om de peuter “voor maandag” te vinden. Er zijn echter nog veel onzekerheden. Zo werd er de hele nacht gewerkt aan de bouw van een platform waarop een grote boormachine van 75 ton stabiel moet kunnen staan. Verschillende graafmachines waren vannacht bezig aan die werken. Maar bij het effenen van de grond stootten de arbeiders op nieuwe rotsblokken, wat voor verdere vertraging zorgt.

Als het platform af is en de machine gemonteerd is, moet ze een bergingstunnel boren die loodrecht op de schacht moet staan. In eerste instantie is het plan om op 80 meter diepte te boren. Daarna moeten ervaren mijnwerkers een verbinding met de schacht aanleggen, om met een robotcamera dieper naar Julen te zoeken. Er wordt ook een bodemradar uit Zweden ingezet.

De reddingsdiensten maken zich daarnaast ook zorgen over de regen die aangekondigd is. Zaterdagvoormiddag vielen al de eerste druppels in Totalan, goed vijftien kilometer ten noordoosten van Malaga.

