Sekscoach en model met “bewijzen tegen Trump” opgepakt in Rusland

Het Wit-Russische model annex sekscoach Anastasia Vashukevich, die beweert bewijzen te hebben voor Russische inmenging in de verkiezingscampagne van Trump, is eerder deze week door Thailand uitgeleverd aan Rusland. Meteen na haar landing werd ze gearresteerd.

Vashukevich zat met nog enkele andere Russen in een Thaise gevangenis omdat ze in Pattaya “sekscursussen” gaven zonder werkvergunning. Vanuit de Thaise gevangenis vertelde ze al dat ze bewijzen heeft van Russische inmenging in de campagne voor Donald Trump. Zo zou ze bezwarende foto’s en ook geluidsopnames hebben. Niemand heeft die echter al gezien of gehoord.

Vashukevich beweert dat ze minnares was van Russische miljardair Oleg Deripaska, die banden zou onderhouden met hooggeplaatste Amerikanen. Deripaska heeft die relatie altijd ontkend. Nu ze de Thaise cel geruild heeft voor een Russische, vreest de vrouw voor haar leven.