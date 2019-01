VIDEO. Zware uitslaande brand op bedrijventerrein in Eeklo

Eeklo - Zaterdagvoormiddag ontstond in het bedrijvenpark van Balgerhoeke in Eeklo een zware uitslaande brand met veel rookontwikkeling in een loods van de firma Haverbeke-Roegiers.

“Iets voor tien uur kregen we een melding binnen”, zegt politiecommissaris Marino Longeville. “Het was een brand waarbij heel veel bluswater nodig was. Door het vriesweer bevroor het water, waardoor er achteraf ook gestrooid zal moeten worden.”

De brandweerposten van Kaprijke, Maldegem, Aalter en Eeklo waren vlug ter plaatse en konden voorkomen dat de brand oversloeg naar de gebouwen naast de brandende loods. “De hulpdiensten deden heel goed hun best. We zijn blij dat ze zo vlug ter plekke waren”, reageren de zaakvoerders aangeslagen.