Heeft Thierry Henry alweer een Rode Duivel op het oog? “Hij wil Marouane Fellaini lenen tot het einde van het seizoen”

Marouane Fellaini is een kuitblessure enkele weken out, maar daarom staat de wereld van de middenvelder nog niet stil. De 31-jarige Rode Duivel zou volgens The Daily Mail interesse genieten van AS Monaco, waar Thierry Henry momenteel hoofdtrainer is. De Franse legende, assistent-trainer bij de Rode Duivels tijdens het voorbije WK, zou Big Fella tot het einde van het seizoen willen huren van Manchester United.

LEES MEER.Pech voor Manchester United: topclub kan enkele weken niet rekenen op “X-factor” Marouane Fellaini

AS Monaco kampeert momenteel op een troosteloze voorlaatste plaats in de Ligue 1 met amper 15 punten uit 20 wedstrijden: enkel Guingamp kampeert nog onder de Monegasken. En dus wordt de geldbuidel opengetrokken in het stadstaatje. met Fodé Ballo-Touré (Lille) en Naldo (Schalke 04) werden al respectievelijk een flankverdediger en een centrale verdediger gekocht in deze transferperiode. Cesc Fabregas kwam vervolgens transfervrij over van Chelsea, terwijl er met William Vainqueur ook een ex-speler van Standard werd gehaald: de Fransman wordt gehuurd van het Turkse Antalyaspor.

Uitleenbeurt

Maar de zoektocht naar nieuwe spelers is nog niet voorbij voor Monaco. Met nog twaalf dagen tot het sluiten van de transfermarkt, is er nog steeds ruimte voor versterking. Zo zou Michy Batshuayi dicht bij een overstap staan en nu is ook Marouane Fellaini volgens The Daily Mail op de Monegaskische radar verschenen. De Britse krant schrijft dat coach Thierry Henry, die Fellaini kent door zijn passage als hulptrainer bij de Rode Duivels, bij Manchester United geïnformeerd zou hebben naar de diensten van de middenvelder. Monaco zou Fellaini willen lenen. Over het antwoord van de Mancunians en Fellaini zelf is nog niets geweten.

Bij AS Monaco spelen met Youri Tielemans en Nacer Chadli al twee Rode Duivels.