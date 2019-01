Het wordt bibberen: sneeuw en vrieskou op komst

Met nachtvorst en waarschuwingen voor gladde wegen lijkt de winter stilaan echt in het land. Ook de komende dagen blijft het winters koud. Overdag flirten de temperaturen met het vriespunt en dinsdag is er mogelijk sneeuw op komst.

Zaterdag is het overwegend zonnig met maxima van -1 tot +4 graden. ’s Avonds en ’s nachts blijft het volgens het KMI op de meeste plaatsen droog en is er bij de Franse grens kans op wat lichte sneeuwval, bij minima van 0 tot -5 graden of in de Ardennen nog lager.

Zondag begint met veel bewolking bij de Franse grens, waaruit nog wat vlokjes sneeuw kunnen dwarrelen, maar later wordt het overal zonnig. De maxima liggen tussen -1 en +2 graden in de Ardennen en tussen +2 en +4 graden in Vlaanderen.

In de nacht van zondag op maandag wordt het helder met hier en daar vorming van nevel. Het gaat overal stevig vriezen met minima van -7 tot -11 graden in de Ardennen en van -4 tot -7 graden elders.

Maandag vriest het overal stevig en is het nevelig. Overdag is het bijna windstil, vaak zonnig en droog. Het KMI verwacht dan maxima van -1 graad in de Hoge Ardennen tot 4 graden aan zee.

Dinsdag trekt een storing met (lichte) sneeuw vanaf het noordwesten door ons land. In de loop van de dag wordt het overwegend droog over het westen en later ook in het centrum. De maxima liggen tussen -3 graden in de Ardennen, rond het vriespunt in het centrum en +3 graden aan zee.

Woensdag is er kans op aanvriezende mist. Daarna worden er enkele lokale buien van smeltende sneeuw of sneeuw verwacht.