Advocaat Jef Vermassen over mogelijke internering van Kim De Gelder: “Nabestaanden weten van niets”

De nabestaanden van zijn slachtoffers waren niet op de hoogte van het feit dat Kim De Gelder binnenkort mogelijk geïnterneerd wordt. Dat zegt hun advocaat Jef Vermassen vandaag aan VTM Nieuws.

Tien jaar nadat Kim De Gelder binnenviel in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Sint-Gillis-bij-­Dendermonde, en daar twee baby’s en begeleidster Marita Blindeman doodstak en tientallen kinderen en volwassenen verwondde, is zijn gezondheid drastisch verslechterd. Net omdat zijn geestestoestand zo zorgwekkend was geworden, besliste de gevangenisdirecteur van Oudenaarde in 2017 om een verzoek tot internering in te dienen.

Vier experts onderzochten De Gelder vervolgens twee jaar lang. Volgens hen hoort de man, die sinds een jaar op de psychiatrische af­deling van de Gentse gevangenis verblijft, niet thuis in de gevangenis, maar heeft hij hulp nodig. Advocaat Jaak Haentjens beseft dat een eventuele internering van zijn cliënt voor de nabestaanden van diens slachtoffers moeilijk ligt, maar wijst op een ander gevaar. “Hij kan halverwege zijn levenslange gevangenisstraf (herleid tot 30 jaar, nvdr.) om zijn vrijheid vragen. Daar zijn we amper vijf jaar van verwijderd, he. Heeft men daaraan gedacht toen men levenslang eiste?”

Jef Vermassen, advocaat van de slachtoffers, merkte bij VTM Nieuws op dat dit nieuws voor de slachtoffers als een verrassing kwam. “Omdat wij daar niets van af wisten. Ik ben verrast te vernemen dat deze procedure al een jaar bezig is, want de slachtoffers weten nergens van. Ik vind dat het dringend tijd wordt dat de nabestaanden van dit soort dingen op de hoogte worden gehouden. Maar dat is niet gebeurd.”

Vermassen wilde zich ook niet uitspreken over de wenselijkheid van een eventuele internering van De Gelder. “Wij moeten in die beslissing niet tussenkomen, daar ben ik volledig mee akkoord. Als de man inderdaad geestesziek is, moet hij geïnterneerd worden, dat is de logica zelf. En als hij het niet is, moet hij gedetineerde blijven. Maar op de hoogte gehouden worden, dat lijkt me toch een basisrecht voor de slachtoffers.”

De Kamer ter bescherming van de maatschappij moet binnenkort beslissen of De Gelder geïnterneerd zal worden.