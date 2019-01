In het noorden van India is vrijdag een dorp geteisterd door een wild luipaard. Op de beelden is te zien hoe het dier opgejaagd heen en weer loopt terwijl de inwoners het dier proberen te vangen. Hoe het luipaard daar is terechtgekomen, is niet bekend. Het dier verwondde vier mensen, maar kon uiteindelijk gevangen worden.