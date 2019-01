Gratis tulpenpluktuin trapt sierbloemenseizoen af in Antwerpen

Antwerpen - Op het Koningin Astridplein in Antwerpen, pal voor de hoofdingang van het Centraal Station, staat zaterdagmiddag voor het tweede jaar op rij een grote “pluktuin” van VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing).

Het gaat om een promotieactie naar aanleiding van de start van het sierbloemenseizoen. In totaal staan er ruim 100.000 tulpen in allerlei kleuren van een Vlaams bedrijf uit Wervik. Passanten mogen tot 15 exemplaren per persoon gratis meenemen. De tuin is nog toegankelijk tot 16.30 uur.

De pluktuin is een gezamenlijk initiatief van VLAM en de Vlaamse siertelers, onder meer om het publiek erop te wijzen dat naast Nederland ook Vlaanderen heel wat bedrijven telt die zich toeleggen op sierbloementeelt. “We kiezen voor tulpen omdat het daarvoor het seizoen is, ze goed tegen de koude kunnen en ze zich goed lenen voor een pluktuin”, zegt Liliane Driesen van VLAM. “Er zijn mede dankzij het mooie weer al heel wat mensen langsgekomen en er wordt ijverig geplukt.”

Vorig jaar lokte de eerste editie van de pluktuin zowat 4.500 bezoekers. Het evenement valt trouwens niet toevallig samen met een soortgelijk initiatief in Nederland, aan de Dam in Amsterdam.