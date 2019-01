Dodelijk ongeval in Sint-Gillis: inzittende overleden

Brussel - Bij het ongeval dat zaterdagochtend plaatsvond op de Fonsnylaan in Sint-Gillis, is een man van Franse nationaliteit om het leven gekomen. Dat meldt het Brusselse parket.

De man zat in een wagen met Duitse nummerplaat maar het is niet duidelijk of hij de bestuurder was. Een tweede inzittende van de wagen bleef ongedeerd en wordt momenteel ondervraagd door de politie.

Het ongeval vond zaterdagochtend rond 07.00 uur plaats. De bestuurder van de personenwagen verloor door een nog onbekende oorzaak de controle over het stuur, waarna de wagen tegen de afbakening van de tramhalte op de middenberm botste. Een van de inzittenden overleefde de klap niet, de andere bleef ongedeerd. Het Brusselse parket stelde een verkeersdeskundige aan om de oorzaak van het ongeval te achterhalen.

Door het ongeval was de Fonsnylaan een tijdlang gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer.